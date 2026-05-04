12:29, 4 мая 2026Бывший СССР

Российские войска смогли продвинуться в Красном Лимане

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли продвинуться в Красном Лимане на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В самом Красном Лимане продолжаются городские бои», — рассказал Пушилин.

По его словам, российским бойцам удалось закрепиться и на восточных окраинах Рай-Александровки, взятие которой позволит войскам продвинуться в направлении канала Северский Донец — Донбасс и к Славянску соответственно.

Ранее Пушилин рассказал, что методы мобилизации на Украине, когда людей «загоняют на фронт как собак», в итоге сказываются на качестве ВСУ.

