Российский авторынок резко ушел в минус

Аналитик Целиков: Продажи грузовиков в России упали почти на 20 %

Прошедшая неделя (с 27 апреля по 3 мая) завершилась спадом по всем направлениям российского автомобильного рынка. За 18-ю отчетную неделю дилеры продали клиентам 25,4 тысячи новых легковых машин, что на 5 процентов хуже показателя предыдущей недели. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков

Но, по словам эксперта, для укороченной рабочей недели такую динамику можно считать «очень хорошим результатом». Если сравнивать с теми же датами годичной давности, рынок прибавил 30 процентов. Правда, это связано с тем, что в прошлом году на праздничную неделю выпало лишь три рабочих дня, тогда как сейчас — четыре.

В категории легкого коммерческого транспорта падение гораздо ощутимее. Реализация составила 1155 единиц, что говорит о падении продаж на 13 процентов относительно предыдущей недели и на 7 процентов за аналогичный период прошлого года.

Хуже всего ситуация в сегменте грузовых машин. За отчетный период было реализовано 806 машин, что на 21 процент превышает показатель годичной давности. Но это на 19 процентов меньше, чем неделей ранее, когда было продано 959 единиц.

«В целом можно констатировать, что в текущем сезоне конечные потребители — физлица — готовы к покупкам новых автомобилей. А вот корпоративные клиенты — юрлица — находятся в фазе "заморозки". Нынешняя экономическая ситуация не располагает к обновлениям парков ТС и росту бизнеса», — подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года дилеры продали 2721 новый автомобиль марки «Москвич», что на 25,6 процента меньше, чем годом ранее. Абсолютное большинство проданных машин пришлось на кроссовер «Москвич 3».