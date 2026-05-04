13:45, 4 мая 2026Авто

Ситуацию с продажами машин в России описали словами «рынок на дне»

Целиков: Рынок тяжелых грузовиков в России остается на дне
Вячеслав Агапов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Рынок тяжелых грузовиков в России остается на дне. Такими словами описал ситуацию с продажами машин директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводит «Ридус».

В рамках круглого стола «Российский авторынок‑2026: дно кризиса пройдено?» эксперт констатировал, что продажи девяти тысяч машин за квартал — «это просто ниже плинтуса». Рынок легковых автомобилей немного оживился из-за снижения ключевой ставки и стоимости кредитов, но в сегменте грузовых машин, где работают деньги предприятий, дела обстоят хуже.

«И вот этим предприятиям — дилерам, перевозчикам, строителям и так далее — сейчас крайне сложно. Особенно тем, кто в прямую не зависит от госзаказов. Ситуация просто аховая, в том числе из-за ключевой ставки и замедления экономики»,
— пояснил Целиков.

Из сложившейся ситуации нет выхода — масштабных строек нет, переориентация на восток, которая подстегнула спрос в 2023–2024 годах, закончилась. Как перезапустить рынок, не понимает никто, добавил эксперт.

Прошедшая неделя (с 27 апреля по 3 мая) завершилась спадом по всем направлениям российского автомобильного рынка. За 18-ю отчетную неделю дилеры продали клиентам 25,4 тысячи новых легковых машин, что на 5 процентов хуже показателя предыдущей недели. При этом, если сравнивать с теми же датами годичной давности, рынок прибавил 30 процентов. Правда, это связано с тем, что в прошлом году на праздничную неделю выпало лишь три рабочих дня, тогда как сейчас — четыре.

