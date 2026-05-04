США начали подготовку к военному конфликту с Китаем

WSJ: США с союзниками проводят учения по подготовке к конфликту с Китаем

США и Филиппины проводят ежегодные военные учения «Баликатан», в которых отрабатываются военные действия против Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В учениях впервые принимают участие сухопутные войска Японии, а также Канада, Новая Зеландия и Франция.

По словам организаторов учений, «маневры не направлены против какой-либо конкретной страны», но ракеты, системы беспилотных летательных аппаратов и противодействия им, а также стратегические острова, задействованные в «Баликатан», «будут иметь решающее значение в любом конфликте с Пекином».

Авторы материала отметили, что учения по противовоздушной обороне с участием Японии проходили на крупном острове Филиппин Лусон, который «может стать важным плацдармом в случае войны за Тайвань».

Китай, в свою очередь, осудил эти военные мероприятия как «безосновательную провокацию».

«Последнее, что нужно региону, — это раскол и конфронтация в результате ввода внешних сил», — заявили в МИД республики.

10 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел историческую встречу с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня «Гоминьдан» Чжэн Ливэнь. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что Тайваньский пролив в будущем перестанет быть очагом потенциального конфликта.