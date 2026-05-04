Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:13, 4 мая 2026Мир

США начали подготовку к военному конфликту с Китаем

WSJ: США с союзниками проводят учения по подготовке к конфликту с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adrian Portugal / Reuters

США и Филиппины проводят ежегодные военные учения «Баликатан», в которых отрабатываются военные действия против Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В учениях впервые принимают участие сухопутные войска Японии, а также Канада, Новая Зеландия и Франция.

По словам организаторов учений, «маневры не направлены против какой-либо конкретной страны», но ракеты, системы беспилотных летательных аппаратов и противодействия им, а также стратегические острова, задействованные в «Баликатан», «будут иметь решающее значение в любом конфликте с Пекином».

Авторы материала отметили, что учения по противовоздушной обороне с участием Японии проходили на крупном острове Филиппин Лусон, который «может стать важным плацдармом в случае войны за Тайвань».

Китай, в свою очередь, осудил эти военные мероприятия как «безосновательную провокацию».

«Последнее, что нужно региону, — это раскол и конфронтация в результате ввода внешних сил», — заявили в МИД республики.

10 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел историческую встречу с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня «Гоминьдан» Чжэн Ливэнь. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что Тайваньский пролив в будущем перестанет быть очагом потенциального конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    Появились подробности о выпавших из окна россиянках с трехлетним ребенком

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Женщина услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына и спасла ему жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok