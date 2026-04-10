09:07, 10 апреля 2026Мир

Си Цзиньпин провел историческую встречу

Bloomberg: Си Цзиньпин провел историческую встречу с главой оппозиции Тайваня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cti / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин провел историческую встречу с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Об этом сообщает Bloomberg.

«Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации. Независимо от того, как изменится международная ситуация, тенденция к сближению соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива не изменится», — подчеркнул китайский лидер в ходе встречи.

Чжэн Ливэнь, в свою очередь, отметила, что Тайваньский пролив в будущем «перестанет быть очагом потенциального конфликта и уж точно не станет шахматной доской для внешнего вмешательства». Таким образом, она повторила заявления Пекина, обвиняющего США за вмешательство в отношения между Тайванем и Китаем.

5 марта Китай пообещал наносить «решительные удары» по сторонникам независимости Тайваня. Отмечается, что Пекин также будет способствовать развитию отношений с островом, попутно продвигая «великое дело воссоединения Родины».

