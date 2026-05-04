США ответили Ирану на мирный план

МИД Ирана: Вашингтон передал Тегерану ответ на мирный план из 14 пунктов

Соединенные Штаты передали ответ Ирану на предложенный мирный план. Об этом сообщает иранское агентство радио и телевидения (IRIB News).

По его данным, Вашингтон прислал ответ на инициативу, изложенную ранее Тегераном. План состоит из 14 пунктов.

Как заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, сейчас Иран изучает ответ, полученный от США. Новый план включает предложения о гарантиях взаимного ненападения, выводе американских войск из приграничных районов конфликта. Также обсуждается снятие морской блокады, в том числе в Ормузском проливе, и разморозка иранских активов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже успел прокомментировать новое предложение Тегерана по урегулированию. По его словам, идея для него является неприемлемой.