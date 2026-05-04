Стал известен график Долиной на фоне ее госпитализации

Выписавшаяся из больницы Долина даст еще восемь выступлений до конца 2026 года

Народная артистка России Лариса Долина в 2026 году выйдет на сцену еще, по меньшей мере, восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные анонсы ее концертов.

По данным источника, ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля — в столичном баре Petter, где она выйдет на сцену вместе с своим коллективом «Долина Band». По времени выступление рассчитано на чуть более часа. Стоимость входных билетов на мероприятие стартует от 9,5 тысячи рублей.

Всего до конца 2026 года у Ларисы Александровны запланированы восемь выступлений, однако подробности концертов на более поздние даты на данный момент неизвестны.

Ранее стал известен возможный диагноз Долиной после срочной госпитализации.