20:59, 4 мая 2026Культура

Стал известен график Долиной на фоне ее госпитализации

Выписавшаяся из больницы Долина даст еще восемь выступлений до конца 2026 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина в 2026 году выйдет на сцену еще, по меньшей мере, восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные анонсы ее концертов.

По данным источника, ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля — в столичном баре Petter, где она выйдет на сцену вместе с своим коллективом «Долина Band». По времени выступление рассчитано на чуть более часа. Стоимость входных билетов на мероприятие стартует от 9,5 тысячи рублей.

Всего до конца 2026 года у Ларисы Александровны запланированы восемь выступлений, однако подробности концертов на более поздние даты на данный момент неизвестны.

Ранее стал известен возможный диагноз Долиной после срочной госпитализации.

