Раскрыт возможный диагноз Долиной после срочной госпитализации

«112»: Долину выписали из больницы после госпитализации из-за боли в спине

Народную артистку России Ларису Долину выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, у певицы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

Накануне сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным «112», артистка не могла встать с постели несколько часов.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.