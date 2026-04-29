Культура
12:44, 29 апреля 2026Культура

Раскрыт возможный диагноз Долиной после срочной госпитализации

«112»: Долину выписали из больницы после госпитализации из-за боли в спине
Ольга Коровина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народную артистку России Ларису Долину выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, у певицы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

Накануне сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным «112», артистка не могла встать с постели несколько часов.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.

    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    Поведение Зеленского стало уроком для Мерца

    Разыгравшаяся драма в крымском доме агента Хана попала на видео

    В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

    Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

    Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

    В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

    Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

    Росгвардия применила сдвоенные ДПМ для перехвата дронов

    Бык вонзил рог в пах тореадора

    Все новости
