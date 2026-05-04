Раскрыты подробности о смерти советского военачальника в Доме на набережной в Москве

Известный советский военачальник Станислав Петров умер после продолжительной болезни в Доме на набережной в Москве. Подробности стали известны ТАСС.

Собеседник агентства в медицинских кругах отметил, что в последнее время 87-летнему генерал-полковнику часто нездоровилось.

О трагедии с Петровым сообщили 4 мая. По одной из версий, военачальник мог свести счеты с жизнью.

Станислав Петров являлся одним из родоначальников войск химической защиты в Советском Союзе. В частях химзащиты он служил с 1959 года. Петров участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он был последним командующим химическими войсками СССР с 1989 по 1992 год и первым начальником войск радиационно-химической и биологической защиты России — вплоть до 2001 года. В 1991-м Петрову вручили Ленинскую премию, а в 2001 году он получил звание доктора военных наук.