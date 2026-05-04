Стало известно об усилении боевых единиц НАТО у российского региона

Посол МИД РФ Булатов: НАТО усиливает боевой потенциал у Калининградской области

Североатлантический альянс форсированно наращивает боевой потенциал рядом с Калининградской областью. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Артем Булатов.

По его замечанию, на сегодняшний день проходит форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в прилегающих к Калининградской области районах. Это делается под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры. Так, представитель дипведомства напомнил, что в январе этого года в Балтийском море стартовала операция «Балтийский часовой».

Кроме того, продолжается и патрулирование воздушного пространства над Балтикой, отметил дипломат. «Возрастает плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России», — указал Булатов.

Ранее Россия анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море. Посол в Бельгии Александр Токовинин отметил, что Альянс направляет туда военные корабли и дополнительные военно-воздушные силы. «Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — резюмировал Токовинин.