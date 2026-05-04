Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 4 мая 2026Мир

Стало известно об усилении боевых единиц НАТО у российского региона

Посол МИД РФ Булатов: НАТО усиливает боевой потенциал у Калининградской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс форсированно наращивает боевой потенциал рядом с Калининградской областью. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Артем Булатов.

По его замечанию, на сегодняшний день проходит форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в прилегающих к Калининградской области районах. Это делается под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры. Так, представитель дипведомства напомнил, что в январе этого года в Балтийском море стартовала операция «Балтийский часовой».

Кроме того, продолжается и патрулирование воздушного пространства над Балтикой, отметил дипломат. «Возрастает плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России», — указал Булатов.

Ранее Россия анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море. Посол в Бельгии Александр Токовинин отметил, что Альянс направляет туда военные корабли и дополнительные военно-воздушные силы. «Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — резюмировал Токовинин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня неприемлемо». Трамп отказался принять предложение Ирана по завершению войны. Что представил Тегеран?

    Иностранец побывал в мавзолее и описал впечатления словами «остались только голова и руки»

    Мерц прокомментировал недовольство немцев его правительством

    Стало известно об усилении боевых единиц НАТО у российского региона

    Известный американский политик попал в больницу в критическом состоянии

    Синоптик «обрадовал» москвичей прогнозом погоды на 9 мая

    Названы самые отталкивающие поступки на первом свидании

    Пчеловодка натравила пчел на полицейских в попытке спасти друга от выселения

    В Пентагоне раскрыли подробности своей операции в Ормузском проливе

    Россиянам назвали две смертельно опасные привычки людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok