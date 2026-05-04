Трамп вновь вступился за Нетаньяху

00:03, 4 мая 2026

Kan: Трамп вновь призвал президента Израиля Герцога помиловать Нетаньяху
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь сообщил, что глава Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся судебных разбирательств. Об этом проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Трамп вновь призвал президента Герцога помиловать Биньямина Нетаньяху», — сказано в сообщении.

Глава Белого дома Трамп назвал Нетаньяху «премьер-министром военного времени».

Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби, именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Ицхак Герцог вместо помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Об этом написало The New York Times. В публикации говорится, что у Герцога в ближайшее время нет в планах помиловать Нетаньяху.

5 марта Дональд Трамп вновь призвал Ицхака Герцога помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него.

