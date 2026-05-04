Цены на нефть выросли на фоне удара Ирана по военному кораблю США

Стоимость Brent превысила $114 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке

В ходе торгов в понедельник, 4 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к стремительному росту. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки превысили отметку в 114 долларов за баррель. К 13:40 по московскому времени цена Brent стабилизировалась в районе 112 долларов, продемонстрировав прирост в 3,25 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Аналитики связывают удорожание Brent в первую очередь с очередным витком эскалации на Ближнем Востоке. Ранее иранские военные нанесли удар по военному кораблю США, пытавшемуся прорваться через Ормузский пролив. Экипаж судна, как отмечалось, проигнорировал предостережения Тегерана о недопустимости такого шага, после чего последовал ракетный удар.

На этом фоне опасения участников фондового рынка по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке усилились. Эскалация в регионе может перейти на новый уровень, отмечают эксперты. При таком раскладе ключевая логистическая артерия (Ормузский пролив) будет оставаться закрытым для большинства судов еще долгое время. Это обстоятельство может ударить по глобальному предложению нефти. В случае затягивания войны в Иране, предупреждали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, цена Brent сможет пробить исторический максимум и вплотную подобраться к 150 долларам за баррель до конца года.