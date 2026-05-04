Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:46, 4 мая 2026Культура

У 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас объявили о рождении третьего ребенка
Ольга Коровина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

У 53-летней американской актрисы Кэмерон Диас родился третий ребенок. Об этом рассказал ее супруг, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим свою семью — наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны», — написал рокер. Он добавил, что мальчику дали имя Наутас.

Об отношениях Диас и Мэддена стало известно в 2014 году, спустя год пара поженилась. В 2019 году у супругов родилась дочь Рэддикс, в 2024-м — сын Кардинал.

Звезда «Маски» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас ушла из кино в середине 2010-х, объяснив это желанием посвятить время семье. В начале 2025-го актриса неожиданно вернулась в Голливуд с комедийным боевиком «Снова в деле». Также Диас вернулась к озвучке принцессы Фионы в мультфильме «Шрек 5», выход которого состоится в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Части россиян напомнили об освобождении от платы за капремонт

    В Москве зафиксирован рекорд тепла с начала года

    У 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

    Еще одна страна захотела включиться в военное финансирование Украины

    Лазарева призналась в непонимании происходящего в России

    Зеленский сделал заявление о возможностях Европы

    В России откроют агротуристическую деревню в окружении 40 тысяч кленов

    Российский фондовый рынок упал до минимума с декабря

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok