У 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас объявили о рождении третьего ребенка

У 53-летней американской актрисы Кэмерон Диас родился третий ребенок. Об этом рассказал ее супруг, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим свою семью — наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны», — написал рокер. Он добавил, что мальчику дали имя Наутас.

Об отношениях Диас и Мэддена стало известно в 2014 году, спустя год пара поженилась. В 2019 году у супругов родилась дочь Рэддикс, в 2024-м — сын Кардинал.

Звезда «Маски» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас ушла из кино в середине 2010-х, объяснив это желанием посвятить время семье. В начале 2025-го актриса неожиданно вернулась в Голливуд с комедийным боевиком «Снова в деле». Также Диас вернулась к озвучке принцессы Фионы в мультфильме «Шрек 5», выход которого состоится в 2027 году.