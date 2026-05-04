В ЕС нашли возможную альтернативу США

10:12, 4 мая 2026

Turkiye: ЕС рассматривает Турцию как альтернативу США в сфере безопасности
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Resul Rehimov / Anadolu via Getty Images

В Европейском союзе (ЕС) начали рассматривать Турцию как возможную альтернативу США в сфере безопасности после угрозы Вашингтона вывести свои военные контингенты из стран объединения. Об этом сообщает газета Turkiye.

«Военный потенциал Турции и глобальный опыт Великобритании выделяют это партнерство среди других (...). Исключение Турции из европейской безопасности не является устойчивым, и Европа все больше нуждается в гарантиях со стороны Турции. При формировании новых балансов в Европе роль Турции не может быть проигнорирована», — заявил бывший посол Турции в Ливии Улуч Озюлькер.

Он добавил, что соглашение о стратегическом партнерстве между Турцией и Великобританией непосредственно отвечает реальным потребностям в вопросе европейской безопасности.

Турецкие эксперты по внешней политике считают, что Европа вступает в новый период без США, и обращают внимание на роль Турции в этом процессе.

Ранее стало известно, что США могут обрушить систему безопасности Европы, если решат постепенно ослаблять свое военное присутствие на континенте. Европейские чиновники опасаются, что США будут выводить свой контингент с вооружением раньше, чем Европа будет находить ему замену.

