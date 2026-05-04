Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 4 мая 2026Мир

В Европе испугались «проверки» Запада Россией

Politico: Европа опасается появления у РФ окна возможностей для проверки Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Essi Lehto / Reuters

В Европе начали опасаться, что у России появится окно возможностей якобы для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вскоре может произойти нечто неожиданное — у России появилось окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность», — заявил финский правоцентристский член комитета по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) Мика Аалтола.

При этом европейские политики и представители оборонных ведомств считают маловероятным возможность начала российского наземного наступления в стране НАТО.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Названо возможное место запуска атаковавших Москву беспилотников ВСУ

    Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok