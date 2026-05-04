В Европе испугались «проверки» Запада Россией

Politico: Европа опасается появления у РФ окна возможностей для проверки Запада

В Европе начали опасаться, что у России появится окно возможностей якобы для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вскоре может произойти нечто неожиданное — у России появилось окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность», — заявил финский правоцентристский член комитета по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) Мика Аалтола.

При этом европейские политики и представители оборонных ведомств считают маловероятным возможность начала российского наземного наступления в стране НАТО.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».