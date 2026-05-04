Культура
13:57, 4 мая 2026Культура

В Госдуме выступили против передачи прав на песни уехавших артистов

Депутат Бурляев высказался против передачи прав на песни уехавших артистов
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народный артист России депутат Госдумы Николай Бурляев высказался против передачи прав на песни уехавших из страны артистов. Его комментарий приводит ТАСС.

Бурляев предложил создавать новые хиты, опираясь на классику. Он отметил, что, в частности, права на многие песни Аллы Пугачевой принадлежат не самой певице, а авторам, придумавшим тексты и музыку.

Депутат подчеркнул, что некоторые наследники уважаемых советских композиторов покинули Россию и из-за границы пытаются помешать использовать наследие классиков. «Пусть они что-то получают, но то, что сделали авторы этих текстов, этой музыки, уже давно принадлежит всему народу. И с этим мы пытаемся разбираться», — добавил он.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что не стал бы исполнять хиты Пугачевой, даже если бы получил на них права. До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. К таким исполнителям он отнес Викторию Цыганову, Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и SHAMAN.

