Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:34, 28 апреля 2026Культура

SHAMAN отказался исполнять песни Пугачевой

SHAMAN заявил, что ему не подошли бы песни Аллы Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что не стал бы исполнять хиты певицы Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. Его комментарий передает ТАСС.

Дронов подчеркнул, что композиции Пугачевой ему не подходят, поскольку большая их часть исполняется от женского лица. «Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога. Думаю, она никак не пересекается с этими песнями», — добавил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. К таким исполнителям он отнес Викторию Цыганову, Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и SHAMAN. В Российском авторском обществе прокомментировали предложение, заявив, что песни Пугачевой написаны профессиональными композиторами и поэтами, поэтому для исполнения хитов другими не требуется разрешения артистки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok