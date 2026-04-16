Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
03:41, 16 апреля 2026Культура

В России допустили передачу песен Пугачевой другим артистам

РАО: Для исполнения песен Пугачевой не требуется ее разрешение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Большинство знаменитых песен певицы Аллы Пугачевой написаны профессиональными композиторами и поэтами. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Российского авторском общества (РАО).

Уточняется, что среди авторов песен Пугачевой — Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс и Владимир Шаинский. В связи с этим в РАО отметили, что для исполнения хитов Пугачевой другими не требуется разрешения артистки. «Любой автор <...> может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита», — говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе признали, что у Пугачевой есть исключительные права на собственные записи и на несколько песен, которые она написала сама.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина прокомментировала идею передачи песен уехавшей из России Аллы Пугачевой другим артистам. Она назвала некорректным использование песен артиста, который жив и здоров. В то же время Гулькина отметила, что отъезд Пугачевой из России может быть весомым поводом для передачи ее хитов другим исполнителям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    В России допустили передачу песен Пугачевой другим артистам

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok