В России допустили передачу песен Пугачевой другим артистам

РАО: Для исполнения песен Пугачевой не требуется ее разрешение

Большинство знаменитых песен певицы Аллы Пугачевой написаны профессиональными композиторами и поэтами. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Российского авторском общества (РАО).

Уточняется, что среди авторов песен Пугачевой — Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс и Владимир Шаинский. В связи с этим в РАО отметили, что для исполнения хитов Пугачевой другими не требуется разрешения артистки. «Любой автор <...> может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита», — говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе признали, что у Пугачевой есть исключительные права на собственные записи и на несколько песен, которые она написала сама.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина прокомментировала идею передачи песен уехавшей из России Аллы Пугачевой другим артистам. Она назвала некорректным использование песен артиста, который жив и здоров. В то же время Гулькина отметила, что отъезд Пугачевой из России может быть весомым поводом для передачи ее хитов другим исполнителям.