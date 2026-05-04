Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:33, 4 мая 2026Авто

В конфликте на Ближнем Востоке увидели неожиданную выгоду для авторынка России

Эксперты: Конфликт в Иране пополнит бюджет и оживит продажи грузовиков в России
Марина Аверкина

Фото: Majid-Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке может положительно отразиться на автомобильном рынке России. Таким мнением поделились эксперты-участники круглого стола «Российский авторынок‑2026: дно кризиса пройдено?», организованного изданием «Ридус».

Специалисты отметили, что перекрытие Ормузского пролива спровоцировало стремительное удорожание энергоносителей и других товаров. По их мнению, это может значительно превысить запланированные поступления от продажи нефти, газа, удобрений и пшеницы в российский бюджет.

По словам эксперта по автомобильному рынку Максима Железняка, появление у государства дополнительных средств — это положительный момент. Как именно правительство ими распорядится — направит на расходы или сохранит в резервах — предугадать трудно, но нагрузка на бюджет однозначно уменьшится. «Сейчас у меня есть осторожная надежда, что во второй половине года, эти факторы начнут приносить какой-то позитивный эффект, деньги в стране появятся. И год будет немножко лучше предыдущего», — считает Железняк.

Материалы по теме:
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Шхуна на колесах.«Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026
Дорога разочарований. Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
Дорога разочарований.Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
29 апреля 2026

Глава Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи подчеркнула значение подобного развития событий для производителей коммерческого транспорта. Она предположила, что часть незапланированных бюджетных доходов, направленная на строительство инфраструктуры, действительно может улучшить ситуацию в сегменте тяжелой техники.

Эксперт уточнила, что сохранение высоких цен на энергоресурсы в течение нескольких месяцев гарантирует приток дополнительных денег. Бизнес, занимающийся реализацией грузовиков и специальной техники, очень рассчитывает, что эти средства вложат в экономику, подытожила Арабаджи.

Ранее стало известно, что обострение отношений между США и Ираном привело автопром Германии к перебоям с поставками сырья. Актуальной проблемой стало обеспечение гелием. Этот газ используется для выпуска полупроводников и аккумуляторных батарей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Части россиян напомнили об освобождении от платы за капремонт

    В Москве зафиксирован рекорд тепла с начала года

    У 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

    Еще одна страна захотела включиться в военное финансирование Украины

    Лазарева призналась в непонимании происходящего в России

    Зеленский сделал заявление о возможностях Европы

    В России откроют агротуристическую деревню в окружении 40 тысяч кленов

    Российский фондовый рынок упал до минимума с декабря

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok