В конфликте на Ближнем Востоке увидели неожиданную выгоду для авторынка России

Эксперты: Конфликт в Иране пополнит бюджет и оживит продажи грузовиков в России

Конфликт на Ближнем Востоке может положительно отразиться на автомобильном рынке России. Таким мнением поделились эксперты-участники круглого стола «Российский авторынок‑2026: дно кризиса пройдено?», организованного изданием «Ридус».

Специалисты отметили, что перекрытие Ормузского пролива спровоцировало стремительное удорожание энергоносителей и других товаров. По их мнению, это может значительно превысить запланированные поступления от продажи нефти, газа, удобрений и пшеницы в российский бюджет.

По словам эксперта по автомобильному рынку Максима Железняка, появление у государства дополнительных средств — это положительный момент. Как именно правительство ими распорядится — направит на расходы или сохранит в резервах — предугадать трудно, но нагрузка на бюджет однозначно уменьшится. «Сейчас у меня есть осторожная надежда, что во второй половине года, эти факторы начнут приносить какой-то позитивный эффект, деньги в стране появятся. И год будет немножко лучше предыдущего», — считает Железняк.

Глава Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи подчеркнула значение подобного развития событий для производителей коммерческого транспорта. Она предположила, что часть незапланированных бюджетных доходов, направленная на строительство инфраструктуры, действительно может улучшить ситуацию в сегменте тяжелой техники.

Эксперт уточнила, что сохранение высоких цен на энергоресурсы в течение нескольких месяцев гарантирует приток дополнительных денег. Бизнес, занимающийся реализацией грузовиков и специальной техники, очень рассчитывает, что эти средства вложат в экономику, подытожила Арабаджи.

Ранее стало известно, что обострение отношений между США и Ираном привело автопром Германии к перебоям с поставками сырья. Актуальной проблемой стало обеспечение гелием. Этот газ используется для выпуска полупроводников и аккумуляторных батарей.