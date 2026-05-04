16:13, 4 мая 2026

В ОАЭ объявлена ракетная опасность

Reuters: Власти ОАЭ предупредили о возможности ракетного удара
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предупредили жителей страны о ракетной угрозе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам очевидцев, (...) власти ОАЭ разослали экстренные телефонные оповещения, предупредив о потенциальной ракетной угрозе и попросив жителей немедленно найти безопасное место и ждать дальнейших указаний», — передает агентство.

Авторы материала подчеркнули, что это первое предупреждение властей ОАЭ за последние недели.

Ранее портал Axios сообщил, что США возобновят боевые действия против Ирана, если Тегеран предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение американскими Военно-морскими силами (ВМС) торговых судов, застрявших в акватории.

Днем 4 мая Военно-морские силы Исламской Республики атаковали корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства Fars, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

