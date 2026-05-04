Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. Об этом сообщает Fars.

Как уточняет агентство, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

По данным Fars, издание пока не располагает информацией о масштабе ущерба или возможных жертвах в результате инцидента.

Ранее командующий центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи прокомментировал инициативу США начать операцию по выводу судов, оказавшихся заблокированными в акватории. Он отметил, что Иран атакует любые суда, которые приблизятся к Ормузскому проливу.