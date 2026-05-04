Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 4 мая 2026Мир

Иран отреагировал на новую операцию Трампа в Ормузском проливе

Press TV: Иран атакует любые суда, которые приблизятся к Ормузскому проливу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран атакует любые суда, которые приблизятся к Ормузскому проливу. Таким образом командующий центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи прокомментировал инициативу США начать операцию по выводу судов, оказавшихся заблокированными в акватории. Об этом сообщает Press TV.

«Агрессивная армия США в последнее время прибегает к пиратству и бандитизму в международных водах, ставя под угрозу мировую торговлю и экономическую безопасность. (...) Их союзники должны понимать, что стойкая и мужественная иранская нация ответит на любую угрозу (...). Предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, в особенности США, нацеленные на то, чтобы приблизиться и войти в Ормузский пролив, будут атакованы», — отметил он.

Абдоллахи подчеркнул, что все вопросы, связанные с безопасным прохождением по этому морскому пути, «должны согласовываться с иранскими вооруженными силами».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов под названием «Свобода». По словам главы Белого дома, она должна начаться 4 мая.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известного советского военачальника нашли мертвым в Доме на набережной в Москве

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

    «АвтоВАЗ» отправил коллектив в корпоративный отпуск

    На Западе испугались ответа России на пролет украинских дронов над Финляндией

    Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

    Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день

    Некоторых людей предупредили об опасности гранатов

    Ряд дорог в центре Москвы перекроют

    Иран отреагировал на новую операцию Трампа в Ормузском проливе

    В России высмеяли немецкое предложение о выводе ракет из Калининграда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok