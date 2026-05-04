15:27, 4 мая 2026Россия

В России отреагировали на угрозу Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на угрозу президента Украины Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве, назвав такие призывы глумлением. Его слова приводит ТАСС.

«Это глумление над памятью победителей», — сказал Карасин.

Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В России заявили об ответе Киеву, если попытка такого удара будет предпринята. В частности, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что украинский лидер «заигрался».

Кроме того, в России обратили внимание на характер последних атак беспилотников. Как отмечал Колесник, часть запусков могла осуществляться с территории нашей страны с участием диверсионных групп. Политик говорил о необходимости усиления контрразведки и более жесткой работы спецслужб.

