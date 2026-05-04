Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 4 мая 2026Силовые структуры

В российском санатории нашли пакет со связанным кабелем сотрудником фирмы микрозаймов

В Клину задержан убийца работника фирмы микрозаймов, спрятавший его в пакет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Клину на территории бывшего санатория найден пакет, внутри которого находился мужчина без признаков жизни со связанными электрическим кабелем руками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, потерпевший — 46-летний Руслан З. Он был сотрудником организации, которая выдает микрозаймы. Мешок с его телом нашли прохожие. Он был обмотан цветными простынями и полотенцем. Его голова была замотана в мешок, а таз обтянут полиэтиленовой пленкой.

Сестра пострадавшего рассказала, что накануне ее брат с кем-то выпивал.

Правоохранители раскрыли подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление знакомый пострадавшего.

По версии следствия, мужчины находились вместе в квартире. В какой-то момент они поссорились. Подозреваемый избил потерпевшего. От полученных травм мужчина не выжил. Тогда злоумышленник решил спрятать следы преступления. Он обернул знакомого в простыни, вынес и спрятал недалеко от дома.

Ранее сообщалось, что суд в Энгельсе (Саратовская область) приговорил к девяти годам колонии двух женщин, которые пытались убить 25-летнюю Веронику. Последняя помогла полицейским задержать находившегося в розыске преступника, чем сильно расстроила его знакомых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok