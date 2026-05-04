В российском санатории нашли пакет со связанным кабелем сотрудником фирмы микрозаймов

В Клину задержан убийца работника фирмы микрозаймов, спрятавший его в пакет

В Клину на территории бывшего санатория найден пакет, внутри которого находился мужчина без признаков жизни со связанными электрическим кабелем руками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, потерпевший — 46-летний Руслан З. Он был сотрудником организации, которая выдает микрозаймы. Мешок с его телом нашли прохожие. Он был обмотан цветными простынями и полотенцем. Его голова была замотана в мешок, а таз обтянут полиэтиленовой пленкой.

Сестра пострадавшего рассказала, что накануне ее брат с кем-то выпивал.

Правоохранители раскрыли подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление знакомый пострадавшего.

По версии следствия, мужчины находились вместе в квартире. В какой-то момент они поссорились. Подозреваемый избил потерпевшего. От полученных травм мужчина не выжил. Тогда злоумышленник решил спрятать следы преступления. Он обернул знакомого в простыни, вынес и спрятал недалеко от дома.

