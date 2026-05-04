Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:27, 4 мая 2026Интернет и СМИ

В соцсетях распространился фейк о введении полного запрета на обращение наличных долларов

Введение полного запрета на обращение наличных долларов в РФ оказалось фейком
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В соцсетях распространилось сообщение о том, что правительство России и Центробанк якобы обсуждают поэтапное введение запрета на обращение наличных долларов «ввиду отсутствия необходимости хранения сбережений в валюте недружественных стран».

В действительности тотального запрета на обращение наличных долларов внутри РФ официально не объявлялось. При этом в стране ранее были введены меры, согласно которым действуют временные ограничения на снятие наличной иностранной валюты, но связано это с западными санкциями — рестрикции запрещают ввоз наличных долларов и евро в Россию. Несмотря на это, граждане со счетами, открытыми до 9 марта 2022, могут снять до 10 тысяч долларов, а остальное — в рублях. Банк России продлил эту модель до 9 сентября 2026 года.

В том числе о том, что распространившиеся данные не верны, рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Эта информация не соответствует действительности. Никаких обсуждений и планов на этот счет нет», — указали в ведомстве.

Валютное регулирование в стране регламентируется Федеральным законом ФЗ-173. Он допускает хранение и операции с иностранной валютой для физических лиц.

Данные о том, что правительство России и ЦБ обсуждают поэтапное введение запрета на обращение наличных долларов, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    Пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку

    В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok