В соцсетях распространился фейк о введении полного запрета на обращение наличных долларов

Введение полного запрета на обращение наличных долларов в РФ оказалось фейком

В соцсетях распространилось сообщение о том, что правительство России и Центробанк якобы обсуждают поэтапное введение запрета на обращение наличных долларов «ввиду отсутствия необходимости хранения сбережений в валюте недружественных стран».

В действительности тотального запрета на обращение наличных долларов внутри РФ официально не объявлялось. При этом в стране ранее были введены меры, согласно которым действуют временные ограничения на снятие наличной иностранной валюты, но связано это с западными санкциями — рестрикции запрещают ввоз наличных долларов и евро в Россию. Несмотря на это, граждане со счетами, открытыми до 9 марта 2022, могут снять до 10 тысяч долларов, а остальное — в рублях. Банк России продлил эту модель до 9 сентября 2026 года.

В том числе о том, что распространившиеся данные не верны, рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Эта информация не соответствует действительности. Никаких обсуждений и планов на этот счет нет», — указали в ведомстве.

Валютное регулирование в стране регламентируется Федеральным законом ФЗ-173. Он допускает хранение и операции с иностранной валютой для физических лиц.

Данные о том, что правительство России и ЦБ обсуждают поэтапное введение запрета на обращение наличных долларов, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».