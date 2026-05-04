Заболевшая раком прямой кишки 27-летняя женщина рассказала о симптомах

Британка Бронвин Тэгг рассказала, как врачи долго не могли поставить ей диагноз и обнаружить смертельно опасное заболевание — рак прямой кишки третьей стадии. Своей историей женщина поделилась в беседе с Mirror.

Тэгг рассказала, что первые симптомы болезни появились в 2024 году, когда ей было 27 лет. Сначала у нее началось кровотечение после дефекации, затем появились частая диарея и сильные боли в животе, из-за которых она не могла пошевелиться. Врачи направили ее на УЗИ и нашли кисту в яичнике, которая оказалась доброкачественным новообразованием.

Боль не проходила, и в начале 2025 года Тэгг направили на МРТ органов малого таза. Тогда у нее нашли новообразование в прямой кишке диаметром четыре сантиметра. Британке сделали операцию, врачи обнаружили, что это новообразование было злокачественным.

После этого Тэгг поставили окончательный диагноз: рак прямой кишки третьей стадии. Ей сделали еще одну операцию, во время которой удалили часть прямой кишки и установили стому — отверстие, которое выводит каловые массы наружу. Британке также удалили несколько лимфатических узлов, которые тоже были поражены раком.

«После операции я проснулась со стомой и переживала, как старшая дочь это воспримет. К счастью, медсестры были очень понимающими, они подарили плюшевого мишку со стомой и книжку с историями, которые помогли объяснить, как изменилось мое тело», — добавила она. Сейчас Тэгг закончила курс химиотерапии и ожидает результатов недавнего обследования, которое определит, наступила ли у нее ремиссия.

