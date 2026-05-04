Застрявший кит Тимми уплыл в море

Спасенный кит Тимми, более месяца сидевший на мели, уплыл в Северное море
Олег Парамонов
Фото: NonstopNews / Schwarck / Reuters

В Балтийском море спасли горбатого кита по кличке Тимми, который более месяца назад застрял на отмели у побережья Германии. Об этом сообщает издание The Guardian.

13-метровое животное погрузили на баржу с водой и доставили к Северному морю. Там оно самостоятельно покинуло судно, выпустило воздух через дыхало и уплыло в нужном направлении.

Тимми с 23 марта сидел на мели у города Любек на севере Германии. Несколько раз животному удавалось освободиться, но затем оно снова оказывалось на мели.

1 апреля региональные власти признали кита обреченным, однако он протянул еще месяц. За это время его дважды пытались вызволить, и вторая попытка увенчалась успехом.

У Тимми зафиксированы серьезные травмы и кожная инфекция. Специалисты сомневаются, что ему удастся выжить.

