Кита Тимми решили погрузить на баржу и отвезти в Атлантический океан

Застрявшего на мели кита Тимми решили увезти в Атлантический океан на барже
Антонина Черташ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Горбатого кита Тимми, застрявшего на мели в Балтийском море, решили погрузить на баржу, чтобу увезти в океан. Об этом сообщает The Guardian.

Власти Германии разрешили частную спасательную операцию, в рамках которой горбатого кита по кличке Тимми попытаются довезти до Атлантического океана. Ветеринары осмотрели 13-метрового гиганта и выдали добро на транспортировку. Это уже вторая за месяц попытка вызволить Тимми из ловушки.

Кит застрял на песчаной отмели еще 23 марта близ Любека. Он несколько раз освобождался, но потом снова садился на мель. Министр экологии земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус заявил, что его «абсолютный приоритет — сделать все возможное, чтобы помочь». При этом ученые критикуют эту попытку, считая ее слишком рискованной для обессиленного млекопитающего.

У Тимми зафиксированы серьезные травмы и кожная инфекция из-за низкой солености Балтийского моря.

Первого апреля региональные власти объявили, что животное после месяца без движения обречено и его нельзя спасти. Однако в последний момент два немецких предпринимателя профинансировали новую рискованную операцию.

