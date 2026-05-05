5 мая 2026 года в России отмечают День водолаза и День шифровальщика, а в мире празднуют Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов. Свой день рождения празднуют певица Адель и актер Генри Кавилл. Какие еще торжества приходятся на 5 мая — в статье «Ленты.ру».
Праздники в России
День водолаза
Этот праздник появился в России в 2002 году — тогда по указу президента страны Владимира Путина его добавили в официальный реестр памятных дат. Почему именно 5 мая? Дело в том, что в этот день в 1882 году император Александр III создал первую в мире водолазную школу, которая располагалась в Кронштадте. Ее целью было обучение офицеров и нижних чинов Российского императорского флота для участия в специальных подводных командах.
День шифровальщика
Еще один профессиональный праздник, который приходится на 5 мая. Другое его название — День криптографической службы России. Дата празднования была выбрана неслучайно — в этот день в 1921 году Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информация внутри и вовне страны, а также передача данных за ее пределы.
Праздники в мире
Международный день акушерки
С инициативой о создании этого праздника Международная ассоциация акушерок выступила на конференции в Нидерландах в 1987 году. Тем не менее официальный статус он получил лишь в 1992 году. Сейчас он признан более чем в 50 странах, ведь именно акушерки помогают всем нам появиться на свет — ценность этой профессии отрицать невозможно.
Международный день борьбы за права инвалидов
История этого праздника начинается в 1992 году, когда 5 мая в 17 европейских странах люди с ограниченными возможностями вышли на улицы, чтобы протестовать против дискриминации и бороться за свои равные права. С тех пор ежегодно 5 мая в различных странах мира проводятся мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и обращение внимания общественности на их проблемы.
Цель дня — привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Несмотря на то что в развитых странах уже существует законодательство, направленное на защиту их прав, проблемы еще остаются, особенно в области трудоустройства, образования и доступности инфраструктуры.
Какие еще праздники отмечают в мире 5 мая
- День Европы;
- Вceмиpный дeнь легoчнoй гипepтeнзии;
- Международный день принцесс;
- Всемирный день общения.
Какой церковный праздник 5 мая
День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
Преподобный Феодор Сикеот (VI-VII вв.) родился в Малой Азии. С 8 лет он начал строгий пост, в 10 лет чудесно исцелился от серьезной болезни. В 14 лет юноша стал затворником, проведя два года в пещере. В 17 лет Феодор стал священником и основал монастырь. Позже его поставили епископом Анастасиопольским, но вскоре святой вернулся в свой монастырь. Согласно преданию, Феодор обладал даром пророчества и предсказал иконоборческую ересь. Земной путь святой окончил в 613 году.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 мая
- Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского (1834);
- День памяти апостолов Варфоломея (Нафанаила), Луки и Климента, епископа (I);
- День памяти мученика Епиподия Лионского (ок. 177);
- День памяти преподобного Виталия Александрийского (609–620);
- День памяти священномученика Платона, епископа Банялукского (1941).
Приметы на 5 мая
- Услышать, как долго и громко кукует кукушка, — к хорошей погоде;
- Гроза в этот день — к богатому урожаю;
- Чистая западная часть неба вечером — к отсутствию дождя на следующий день;
- Небо в облаках-«барашках» — к скорому дождю.
Кто родился 5 мая
Адель (38 лет)
Полное имя британской певицы — Адель Лори Блу Эдкинс. Уже в юном возрасте девушка, родившаяся в Лондоне в 1988 году, стала кумиром миллионов, одной из известнейших мировых исполнительниц, а также рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса по росту популярности.
Ее отличие — сильный голос (контральто в пять октав) и душевные песни. Первый альбом Адель «19» был выпущен в 2008 году, за него в 2009 году певица получила два «Грэмми» — как «Лучший новый исполнитель» и за «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». А в 2012 году за альбом «21» Адель удалось получить целых шесть премий «Грэмми». И это не считая множества других, второстепенных, наград. Сейчас певица остается одной из самых коммерчески успешных артисток в мире.
Кто еще родился 5 мая
- Юрий Назаров (89 лет) — советский и российский актер;
- Ирина Салтыкова (60 лет) — российская певица;
- Николай Картозия (48 лет) — медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Пятница!»;
- Крис Браун (37 лет) — американский певец и актер;
- Генри Кавилл (44 года) — британский актер.