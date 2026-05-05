5 мая 2026 года в России отмечают День водолаза и День шифровальщика, а в мире празднуют Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов. Свой день рождения празднуют певица Адель и актер Генри Кавилл. Какие еще торжества приходятся на 5 мая — в статье «Ленты.ру».

Праздники в России

День водолаза

Этот праздник появился в России в 2002 году — тогда по указу президента страны Владимира Путина его добавили в официальный реестр памятных дат. Почему именно 5 мая? Дело в том, что в этот день в 1882 году император Александр III создал первую в мире водолазную школу, которая располагалась в Кронштадте. Ее целью было обучение офицеров и нижних чинов Российского императорского флота для участия в специальных подводных командах.

Фото: Jesse van Vliet / Unsplash

День шифровальщика

Еще один профессиональный праздник, который приходится на 5 мая. Другое его название — День криптографической службы России. Дата празднования была выбрана неслучайно — в этот день в 1921 году Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информация внутри и вовне страны, а также передача данных за ее пределы.

Праздники в мире

Международный день акушерки

С инициативой о создании этого праздника Международная ассоциация акушерок выступила на конференции в Нидерландах в 1987 году. Тем не менее официальный статус он получил лишь в 1992 году. Сейчас он признан более чем в 50 странах, ведь именно акушерки помогают всем нам появиться на свет — ценность этой профессии отрицать невозможно.

Международный день борьбы за права инвалидов

История этого праздника начинается в 1992 году, когда 5 мая в 17 европейских странах люди с ограниченными возможностями вышли на улицы, чтобы протестовать против дискриминации и бороться за свои равные права. С тех пор ежегодно 5 мая в различных странах мира проводятся мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и обращение внимания общественности на их проблемы.

Цель дня — привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Несмотря на то что в развитых странах уже существует законодательство, направленное на защиту их прав, проблемы еще остаются, особенно в области трудоустройства, образования и доступности инфраструктуры.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 мая

День Европы;

Вceмиpный дeнь легoчнoй гипepтeнзии;

Международный день принцесс;

Всемирный день общения.

Какой церковный праздник 5 мая

День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского

Преподобный Феодор Сикеот (VI-VII вв.) родился в Малой Азии. С 8 лет он начал строгий пост, в 10 лет чудесно исцелился от серьезной болезни. В 14 лет юноша стал затворником, проведя два года в пещере. В 17 лет Феодор стал священником и основал монастырь. Позже его поставили епископом Анастасиопольским, но вскоре святой вернулся в свой монастырь. Согласно преданию, Феодор обладал даром пророчества и предсказал иконоборческую ересь. Земной путь святой окончил в 613 году.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Какие еще церковные праздники отмечают 5 мая

Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского (1834);

День памяти апостолов Варфоломея (Нафанаила), Луки и Климента, епископа (I);

День памяти мученика Епиподия Лионского (ок. 177);

День памяти преподобного Виталия Александрийского (609–620);

День памяти священномученика Платона, епископа Банялукского (1941).

Приметы на 5 мая

Услышать, как долго и громко кукует кукушка, — к хорошей погоде;

Гроза в этот день — к богатому урожаю;

Чистая западная часть неба вечером — к отсутствию дождя на следующий день;

Небо в облаках-«барашках» — к скорому дождю.

Фото: Tsvetoslav Hristov / Unsplash

Кто родился 5 мая

Адель (38 лет)

Полное имя британской певицы — Адель Лори Блу Эдкинс. Уже в юном возрасте девушка, родившаяся в Лондоне в 1988 году, стала кумиром миллионов, одной из известнейших мировых исполнительниц, а также рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса по росту популярности.

Ее отличие — сильный голос (контральто в пять октав) и душевные песни. Первый альбом Адель «19» был выпущен в 2008 году, за него в 2009 году певица получила два «Грэмми» — как «Лучший новый исполнитель» и за «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». А в 2012 году за альбом «21» Адель удалось получить целых шесть премий «Грэмми». И это не считая множества других, второстепенных, наград. Сейчас певица остается одной из самых коммерчески успешных артисток в мире.

Певица Адель с шестью премиями «Грэмми» на 54-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, Калифорния, 12 февраля 2012 года Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Кто еще родился 5 мая