Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

Беременной 6 ребенком жене героя СВО дали 6 лет за попытку защиты от убийства

Беременную шестым ребенком жену героя специальной военной операции (СВО) отправили в колонию на шесть лет за попытку защитить себя от расправы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, осужденная — 31-летняя жительница села Холмогоры Архангельской области. Она сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь соседи пожаловались ей на шум и она пришла туда проверить, все ли в порядке. В результате одни из отдыхающих в квартире гостей спровоцировал конфликт, напал на беременную женщину и стал избивать ее руками и ногами. В попытке защитить себя она схватила нож и ударила напавшего на нее в район подмышки.

В итоге ее задержали. Женщину признали виновной по статье о покушении на убийство и осудили. Своего шестого ребенка она родила в колонии.

По информации Mash, в ближайшее время младенца передадут его отцу — офицеру.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение жителю Воронежской области, который замаскировался и выследил 42-летнюю жену пропавшего на СВО бойцы в рабочем поселке Хохольский и вскрыл ей живот.

