Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 5 мая 2026Силовые структуры

Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

Беременной 6 ребенком жене героя СВО дали 6 лет за попытку защиты от убийства
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Беременную шестым ребенком жену героя специальной военной операции (СВО) отправили в колонию на шесть лет за попытку защитить себя от расправы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, осужденная — 31-летняя жительница села Холмогоры Архангельской области. Она сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь соседи пожаловались ей на шум и она пришла туда проверить, все ли в порядке. В результате одни из отдыхающих в квартире гостей спровоцировал конфликт, напал на беременную женщину и стал избивать ее руками и ногами. В попытке защитить себя она схватила нож и ударила напавшего на нее в район подмышки.

В итоге ее задержали. Женщину признали виновной по статье о покушении на убийство и осудили. Своего шестого ребенка она родила в колонии.

По информации Mash, в ближайшее время младенца передадут его отцу — офицеру.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение жителю Воронежской области, который замаскировался и выследил 42-летнюю жену пропавшего на СВО бойцы в рабочем поселке Хохольский и вскрыл ей живот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Певица Zivert снялась в наряде за миллион рублей

    Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

    Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

    Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

    Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

    ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

    Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

    Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

    Король-самозванец захватил часть страны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok