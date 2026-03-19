Замаскированный мужчина выследил жену пропавшего на СВО бойца и вскрыл ей живот

СК обвинил жителя Воронежской области в убийстве жены участника СВО

Следователи предъявили обвинение жителю Воронежской области, который замаскировался и выследил 42-летнюю женщину в рабочем поселке Хохольский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Жертвой 38-летнего обвиняемого стала мать четверых детей и супруга военного, пропавшего без вести на специальной военной операции (СВО), уточняет «РГ».

По данным следствия, мужчина заранее подготовился к расправе над знакомой. Утром 16 марта он проник на территорию ее домовладения на улице Мира. При себе у него был нож, для маскировки он надел на голову шапку с прорезями для глаз, на руках были перчатки. Мужчина увидел женщину во дворе, напал на нее и нанес несколько ножевых ударов, вскрыв ей живот, а затем камнем бил по голове, после чего скрылся.

Пострадавшую нашла родственница и вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли ее спасти.

В ходе осмотра места преступления были обнаружены нож преступника, а также верхняя одежда, шапка и перчатки. Его самого отыскали по камерам уличного видеонаблюдения. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии схватили мужчину по месту его жительства. Он заключен под стражу.

