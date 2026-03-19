Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 19 марта 2026

Замаскированный мужчина выследил жену пропавшего на СВО бойца и вскрыл ей живот

СК обвинил жителя Воронежской области в убийстве жены участника СВО
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение жителю Воронежской области, который замаскировался и выследил 42-летнюю женщину в рабочем поселке Хохольский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Жертвой 38-летнего обвиняемого стала мать четверых детей и супруга военного, пропавшего без вести на специальной военной операции (СВО), уточняет «РГ».

По данным следствия, мужчина заранее подготовился к расправе над знакомой. Утром 16 марта он проник на территорию ее домовладения на улице Мира. При себе у него был нож, для маскировки он надел на голову шапку с прорезями для глаз, на руках были перчатки. Мужчина увидел женщину во дворе, напал на нее и нанес несколько ножевых ударов, вскрыв ей живот, а затем камнем бил по голове, после чего скрылся.

Пострадавшую нашла родственница и вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли ее спасти.

В ходе осмотра места преступления были обнаружены нож преступника, а также верхняя одежда, шапка и перчатки. Его самого отыскали по камерам уличного видеонаблюдения. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии схватили мужчину по месту его жительства. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области предстанет перед судом 41-летняя жительница Поварово, обвиняемая в покушении на своего соседа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok