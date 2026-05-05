Депутат назвал ключевую причину роста числа самозанятых

Депутат Говырин: Число самозанятых выросло из-за простоты налогового режима

Форма самозанятости стала устойчивым сегментом российского рынка труда, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировали «Известия».

Комментируя тот факт, что число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27 процентов и превысило 15,4 миллиона человек, парламентарий объяснил это простотой режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает лишь несколько минут, и для этого не надо посещать налоговые органы, сдавать декларации или использовать кассовую технику.

В то же время классическая занятость по трудовому договору остается актуальной для постоянных функций и социальных гарантий, в то время как самозанятость занимает соседнюю нишу разовых, проектных и творческих заказов.

Говырин напомнил, что эксперимент по налогу на профессиональный доход будет продолжаться до конца 2028 года.

