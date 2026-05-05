Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:36, 5 мая 2026Авто

Эксперт раскритиковал новые правила сдачи экзаменов на права

Автоэксперт Сажин: Нужно менять качество обучения в автошколах
Марина Аверкина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Автоэксперт Владимир Сажин назвал изменения правил сдачи экзаменов на получение водительских прав «фундаментально бесполезными». Он уверен, что они «ни на что не повлияют». Об этом пишет «Ридус».

«Нужно не ужесточать требования приема экзаменов, а менять качество обучения в автомобильных организациях, чтобы они начали обучать вождению, а не выпускать полуфабрикаты на дороги», — считает автоэксперт.

Решением проблемы он видит привлечение инструкторов и сами обучающие организации к юридической ответственности за тяжкие дорожные происшествия, спровоцированные их бывшими учениками. В таких случаях, полагает эксперт, необходимо поднимать историю обучения и выяснять, как именно проходил подготовку виновник аварии.

Единственное изменение, которое поддержал Сажин, это использование результатов освидетельствования, которые содержатся в государственной системе ЕГИСЗ. Это правило вступит в силу с 1 марта 2027 года. «Меньше будет левых справок, которые получаются коррупционными путями. История справки будет отслеживаться, и людей, которые по здоровью неспособны управлять транспортными средствами, автоматически будут отсекать», — объясняет эксперт.

Ранее стало известно, что в России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права. Теперь между сдачей теории и практикой временной промежуток составляет не более 60 дней. Тем, кто не сможет сдать вождение за полгода, придется заново подтверждать знание теории, повторный экзамен по которой назначат не позже, чем через 30 дней после окончания отведенного срока. При необходимости даты обеих проверок можно сдвинуть, обратившись в отделение ГАИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok