Глава Пентагона сделал грозное заявление о ситуации в Ормузском проливе

Хегсет предупредил Иран о разрушительной огневой мощи в ответ на атаки судов

Глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что американская блокада Ормузского пролива остается в силе. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, сотни кораблей в Персидском заливе выстраиваются в очередь для прохождения через пролив.

Шеф американского военного ведомства также обратился к иранским военным. «Если вы нападете на американские войска или мирные торговые суда, вы столкнетесь с подавляющей и разрушительной огневой мощью США», — предупредил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте.