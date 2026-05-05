15:25, 5 мая 2026

Глава Пентагона сделал грозное заявление о ситуации в Ормузском проливе

Хегсет предупредил Иран о разрушительной огневой мощи в ответ на атаки судов
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что американская блокада Ормузского пролива остается в силе. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, сотни кораблей в Персидском заливе выстраиваются в очередь для прохождения через пролив.

Шеф американского военного ведомства также обратился к иранским военным. «Если вы нападете на американские войска или мирные торговые суда, вы столкнетесь с подавляющей и разрушительной огневой мощью США», — предупредил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте.

