Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:03, 5 мая 2026Наука и техника

Названа причина невыхода GTA VI на компьютерах

Зельник: GTA VI выйдет в первую очередь на консолях из-за традиции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра Grand Theft Auto 6 (GTA 6)

Игра GTA VI появится на приставках потому, что консольные геймеры составляют ее основное ядро аудитории. Об этом глава издателя тайтла Take-Two Штраус Зельник заявил в интервью Bloomberg.

В разговоре с обозревателем медиа Джейсоном Шрайером Зельник подтвердил, что GTA VI сперва появится только на PlayStation и Xbox, а затем выйдет на компьютерах. «Rockstar всегда начинает с консолей», — объяснил руководитель издателя, заметив, что это традиция разработчиков из Rockstar Games.

Также Штраус Зельник признался, что пользователи консолей являются главной целевой и ядерной аудиторией игр серии GTA. «Если вы не удовлетворяете потребности главного потребителя продукта в первую очередь и наилучшим образом, то вы как бы не охватываете и других потребителей», — отметил предприниматель. Зельник косвенно подтвердил, что GTA VI выйдет на персональных компьютерах (ПК), но не стал раскрывать сроки.

Шрайер уточнил у Зельника, не является ли решение придержать релиз новой игры для ПК маркетинговым соглашением с производителем консолей PlayStation Sony. «Нет, потому что исторически Rockstar в первую очередь ориентировалась на консоли», — ответил он.

Выход GTA VI неоднократно переносился. Согласно последнему анонсу Rockstar Games, игра должна появиться 19 ноября 2026 года.

В конце апреля Sony анонсировала очередной виток повышения цен на свои игровые консоли PlayStation. Приставки подорожали в США, Южной Корее и странах Европы и Юго-Восточной Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Названа причина невыхода GTA VI на компьютерах

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok