Названа причина невыхода GTA VI на компьютерах

Зельник: GTA VI выйдет в первую очередь на консолях из-за традиции

Игра GTA VI появится на приставках потому, что консольные геймеры составляют ее основное ядро аудитории. Об этом глава издателя тайтла Take-Two Штраус Зельник заявил в интервью Bloomberg.

В разговоре с обозревателем медиа Джейсоном Шрайером Зельник подтвердил, что GTA VI сперва появится только на PlayStation и Xbox, а затем выйдет на компьютерах. «Rockstar всегда начинает с консолей», — объяснил руководитель издателя, заметив, что это традиция разработчиков из Rockstar Games.

Также Штраус Зельник признался, что пользователи консолей являются главной целевой и ядерной аудиторией игр серии GTA. «Если вы не удовлетворяете потребности главного потребителя продукта в первую очередь и наилучшим образом, то вы как бы не охватываете и других потребителей», — отметил предприниматель. Зельник косвенно подтвердил, что GTA VI выйдет на персональных компьютерах (ПК), но не стал раскрывать сроки.

Шрайер уточнил у Зельника, не является ли решение придержать релиз новой игры для ПК маркетинговым соглашением с производителем консолей PlayStation Sony. «Нет, потому что исторически Rockstar в первую очередь ориентировалась на консоли», — ответил он.

Выход GTA VI неоднократно переносился. Согласно последнему анонсу Rockstar Games, игра должна появиться 19 ноября 2026 года.

