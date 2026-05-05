Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского «Неточка Незванова»

Американский предприниматель Илон Маск поделился в соцсетях цитатой из романа русского писателя Федора Достоевского «Неточка Незванова». Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что Маск репостнул сообщение пользователя соцсети Х, который разместил у себя цитату из произведения Достоевского.

Автор поста уверен, что писатель «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени. Убеждение в высшей судьбе, отсутствие пути для ее достижения и страдания, перерастающие в ненависть к окружающему миру».

