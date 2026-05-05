iPhone сделают еще прозрачнее

Bloomberg: Apple проведет редизайн смартфона, выпустив iPhone 20 в 2027-м

Компания Apple совершит масштабный редизайн iPhone в 2027 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопросы читателей, авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, каким он видит iPhone 20. По его информации, смартфон, который должен выйти в год 20-летия с момента выхода первого iPhone, будет заметно отличаться от моделей линейки iPhone 17.

Гурман пообещал, что новые телефоны будут соответствовать дизайну операционной системы (ОС) iOS 26, который называется Liquid Glass («жидкое стекло»). В материале говорится, что многие элементы iOS 27 будут еще прозрачнее. Специалист заметил, что внешний вид смартфонов серии iPhone 20 разрабатывается под Liquid Glass.

Автор отметил, что новый дизайн в компании назвали Glasswing — в честь одноименного виде бабочек с полупрозрачными крыльями. Также Марк Гурман подчеркнул, что Apple всегда старалась, чтобы программное обеспечение и аппаратная составляющая соответствовали друг другу. «С юбилейным iPhone компания идет еще дальше, делая интерфейс похожим на продолжение самого физического устройства», — заметил специалист.

В конце апреля источники издания MacRumors рассказали, что Apple выпустит iPhone Ultra и MacBook Ultra, которые станут самыми дорогими устройствами бренда.