16:32, 5 мая 2026Мир

Иран раскрыл цель новых ударов по странам Персидского залива

МИД: Иран наносит удары по странам Персидского залива в целях самообороны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран наносит удары по странам Персидского залива в целях самообороны, поскольку на территории этих государств расположены военные объекты США. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает CNN.

«Мы не испытываем вражды ни к одной стране этого региона. Единственная причина, по которой мы были вынуждены нанести удары по их территории, заключалась в том, что нам пришлось защищаться от открытой агрессии со стороны США и Израиля», — сказал дипломат.

По его словам, американское военное присутствие в регионе является обузой и приносит его странам лишь нестабильность. Багаи подчеркнул, что военные базы США неоднократно подвергали принимающие страны ненужному риску вместо того, чтобы обеспечивать их защиту.

Ранее сообщалось, что в эмирате Эль-Фуджайра в ОАЭ произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса, причиной которого стал удар беспилотника. По данным властей, дрон был запущен с территории Ирана.

