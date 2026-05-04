Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 4 мая 2026Мир

В ОАЭ заявили о пожаре на нефтяном комплексе из-за удара БПЛА

Власти ОАЭ сообщили о пожаре на нефтяном объекте из-за удара БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

В эмирате Эль-Фуджайра в ОАЭ произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса, причиной которого стал удар беспилотника. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщает Reuters.

По данным властей, беспилотный летательный аппарат запустили с территории Ирана. Спасательные службы уже приступили к ликвидации возгорания.

Военные эмиратов также зафиксировали пуск четырех крылатых ракет с иранской стороны. Три из них перехватили над территориальными водами страны, четвертая упала в море. Взрывы, которые слышали жители разных районов ОАЭ, в минобороны объяснили работой систем противовоздушной обороны.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей страны о ракетной угрозе. Они разослали экстренные телефонные оповещения, предупредив о потенциальной ракетной угрозе и попросив жителей немедленно найти безопасное место и ждать дальнейших указаний.

Это стало первым предупреждение властей ОАЭ за последние недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и пожар произошли на судне в Ормузском проливе

    Пассажир напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

    Макдональд назвал решение Китая об игнорировании санкций США хорошей новостью для России

    Много лет занимавший пост министра Пивкин продолжил борьбу со своим приговором

    В Германии автомобиль въехал в толпу людей

    Певица Ханна резко отреагировала на шутку мужа по поводу ее внешности

    Обвиненный в изнасилованиях младший брат Карла III станет дедом в четвертый раз

    Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok