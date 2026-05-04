В ОАЭ заявили о пожаре на нефтяном комплексе из-за удара БПЛА

Власти ОАЭ сообщили о пожаре на нефтяном объекте из-за удара БПЛА

В эмирате Эль-Фуджайра в ОАЭ произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса, причиной которого стал удар беспилотника. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщает Reuters.

По данным властей, беспилотный летательный аппарат запустили с территории Ирана. Спасательные службы уже приступили к ликвидации возгорания.

Военные эмиратов также зафиксировали пуск четырех крылатых ракет с иранской стороны. Три из них перехватили над территориальными водами страны, четвертая упала в море. Взрывы, которые слышали жители разных районов ОАЭ, в минобороны объяснили работой систем противовоздушной обороны.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей страны о ракетной угрозе. Они разослали экстренные телефонные оповещения, предупредив о потенциальной ракетной угрозе и попросив жителей немедленно найти безопасное место и ждать дальнейших указаний.

Это стало первым предупреждение властей ОАЭ за последние недели.