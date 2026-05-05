Иранские дипломаты посмеялись над допустившим оплошность Трампом

Консульство Ирана высмеяло ошибку Трампа, опубликовавшего фото с картами UNO

Иранские дипломаты из консульства в Хайдарабаде посмеялись над американским лидером Дональдом Трампом, допустившим оплошность в ходе своих публичных угроз в адрес Тегерана. Они указали на ошибку президента США в соцсети Х.

Консульство отреагировало на публикацию Трампа, где он на фото, обращаясь к Ирану, держит карты из игры UNO, полагая, что это демонстрирует силу американской стороны. Однако он не учел, что для выигрыша в этой игре нужно иметь на руках как можно меньшее количество карт, потому что победой будет считаться полное избавление от них.

«Да, у нас меньше карт», — иронично прокомментировали публикацию иранские дипломаты. В ответ они добавили фото улыбающегося иранского генерала, в руках которого осталось всего четыре карты.

Ранее Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. По его словам, на подобные меры он пойдет в случае, если Исламская Республика атакует военные корабли США, сопровождающие торговые суда через Ормузский пролив.