20:14, 4 мая 2026

Fox: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если будут атакованы корабли США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy Photo / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли. Такое заявление американский лидер сделал в интервью Fox News, отрывок опубликован на странице телеканала в соцсети Х.

По его словам, на подобные меры он пойдет в случае, если Исламская Республика атакует военные корабли США, сопровождающие торговые суда через Ормузский пролив.

Ранее Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к американской операции по открытию Ормузского пролива.

4 мая стало известно, что Армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам Корпуса стражей исламской революции и ракетным позициям Ирана.

Ранее Тегеран объявил, что Военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

