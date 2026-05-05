18:15, 5 мая 2026

Король-самозванец захватил часть страны в Европе

Самопровозглашенный король Швейцарии расширил свои владения
Олег Парамонов
Самопровозглашенный король Швейцарии Йонас Лаувинер вступил в конфликт с властями из-за расширения своих владений. Об этом пишет издание The Times.

По швейцарским законам, бесхозные участки земли может бесплатно получить любой желающий — для этого достаточно письма в местный совет. Лаувинер воспользовался этой лазейкой и за десять лет захватил небольшую, но заметную часть страны. Ему принадлежат 148 земельных участков, сопоставимых по площади с четвертью Ватикана.

В 2019 году, когда Лаувинеру было 24 года, он короновал себя в бернской церкви Нидегг. Тогда церемонию сочли шуткой, поскольку Швейцария никогда не была монархией. Сейчас самозванцу 31 год, а свое объединение земель он сравнивает с военной кампанией. Среди его приобретений — 83 участка дорог, дающие ему рычаг давления на местные власти.

Понятно, что я — символический король. Не настоящий монарх Швейцарии. Но это не просто шутка. Я создал нечто новое

Йонас Лаувинер самопровозглашенный король Швейцарии
На «официальном сайте короля Швейцарии» Лаувинер позирует с мечом, в мундире и мантии. У него имеется «императорский банк» и дворец — двухэтажное здание в коммуне Бургдорф. Перед резиденцией находится списанная бронемашина «имперского спецназа». При этом он признает, что не является настоящим правителем страны и даже не хотел бы им быть.

Власти нескольких кантонов обеспокоены расширением «империи» и готовят поправки к законам, которые дадут советам преимущество при выкупе бесхозных земель.

Ранее сообщалось, что житель острова Гернси потребовал объяснений у ООН после того, как местные власти не признали его суверенным монархом семи соток, которые он купил за несколько лет до того.

