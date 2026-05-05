Погибшую в ДТП звезду КВН похоронили в Сочи

Погибшую в ДТП звезду КВН Елену Рыбалко похоронили в Сочи

Погибшую в аварии участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко похоронили в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ритуальное агентство «Мавзолей».

Отмечается, что прощание с Рыбалко прошло у нее дома, затем ее похоронили на Верхне-Высоком кладбище.

О смерти звезды в Адлере стало известно в субботу, 2 мая. 53-летняя Рыбалко перебегала трассу в неположенном месте, на скорости в нее врезался автомобиль Toyota. Пострадавшая в ДТП скончалась на месте.

Артистка выступала в Высшей лиге КВН в нулевых годах в составе команды «Утомленные солнцем». В более поздние годы она принимала участие только в юбилейных играх.