Медработник из ДНР зарабатывал на информации о раненых бойцах

Медработник ДНР попался ФСБ на передаче Киеву информации о раненых

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали передававшего Киеву информацию о раненых бойцах. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает РИА Новости.

По информации следствия, речь идет о медицинском работнике одного из медучреждений, который сообщал данные о пострадавших от обстрелов Вооруженными силами Украины и дислокации подразделений Российской армии на территории двух муниципальных округов. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее в Новосибирске двое российских ученых получили по 12,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене.