Металлические качели пробили голову ребенку в российском регионе

Металлические качели упали и пробили голову шестилетнему ребенку в Усолье-Сибирском в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, все произошло в сквере на улице Толбухина в российском регионе. Мальчика экстренно доставили в больницу. На сутки его ввели в искусственную кому. Затем пациенту провели операцию по восстановлению черепа.

Сейчас ребенка перевели в отделение нейрохирургии. По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности. Следователи стали опрашивать родителей, сотрудников администрации и тех, кто отвечал за обслуживание качелей.

До этого в Ульяновске на детской площадке качели упали на второклассника и сломали ему обе руки.

Еще раньше в Нижнем Тагиле трехлетней девочке оторвало палец во время катания на карусели.