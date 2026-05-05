Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 5 мая 2026Россия

Металлические качели пробили голову ребенку в российском регионе

Металлические качели упали и пробили голову ребенку в Усолье-Сибирском
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Металлические качели упали и пробили голову шестилетнему ребенку в Усолье-Сибирском в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, все произошло в сквере на улице Толбухина в российском регионе. Мальчика экстренно доставили в больницу. На сутки его ввели в искусственную кому. Затем пациенту провели операцию по восстановлению черепа.

Сейчас ребенка перевели в отделение нейрохирургии. По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности. Следователи стали опрашивать родителей, сотрудников администрации и тех, кто отвечал за обслуживание качелей.

До этого в Ульяновске на детской площадке качели упали на второклассника и сломали ему обе руки.

Еще раньше в Нижнем Тагиле трехлетней девочке оторвало палец во время катания на карусели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в столице российского региона в 1000 километров от границы

    Кайли Дженнер с торчащими сосками посетила Met Gala

    Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах

    Россиянка рассказала об освобождении из рабства в Мьянме

    Южная Корея ответила на призыв Трампа присоединиться к миссии в Ормузском проливе

    Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

    Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

    Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

    Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

    Стали известны новые подробности о секс-рабе начальницы крупного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok