Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 5 мая 2026Мир

МИД раскрыл реакцию Запада на инициативы России по стратегической стабильности

Белоусов: Страны Запада отвергли инициативы РФ по стратегической стабильности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Страны Запада отвергли инициативы России по обеспечению стратегической стабильности. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«[Инициативы РФ] были отвергнуты США и их союзниками», — отметил дипломат.

По его словам, отказавшись от предложений Москвы, страны Запада взяли курс на обретение подавляющего превосходства над своими соперниками.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что западные страны формируют новый «железный занавес» в отношениях с Россией и взяли курс на конфронтацию с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского

    Покалеченная в Дубае украинская модель дала первое интервью западным СМИ. Что нового она рассказала о скандальной вечеринке?

    Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

    Россиянам назвали самые подешевевшие в апреле машины

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

    Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

    Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

    Привычную ягоду связали с укреплением иммунной системы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok