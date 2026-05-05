МИД раскрыл реакцию Запада на инициативы России по стратегической стабильности

Белоусов: Страны Запада отвергли инициативы РФ по стратегической стабильности

Страны Запада отвергли инициативы России по обеспечению стратегической стабильности. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«[Инициативы РФ] были отвергнуты США и их союзниками», — отметил дипломат.

По его словам, отказавшись от предложений Москвы, страны Запада взяли курс на обретение подавляющего превосходства над своими соперниками.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что западные страны формируют новый «железный занавес» в отношениях с Россией и взяли курс на конфронтацию с Москвой.