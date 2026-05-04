Посол Булатов: Страны Запада формируют новый «железный занавес»

Страны Запада формируют новый «железный занавес» в отношениях с Россией. К такому выводу пришел посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов, пишет РИА Новости.

По его словам, предпринимаются шаги, которые направлены на разрыв социально-экономических, торговых, транспортных и гуманитарных связей. Они, в свою очередь, складывались длительное время.

Булатов также отметил, что ситуация в Балтийском регионе отражает общую обстановку в Европе, связанную с курсом НАТО и Евросоюза на конфронтацию с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза хотят любой ценой затянуть конфликт России и Украины. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, ЕС знает, что Украина прогнила насквозь от коррупции. Боуз отмптил, что европейцам «наплевать на правду».