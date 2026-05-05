Москвичи придумали необычный способ хранения велосипедов

Жильцы дома на севере Москвы прицепили велосипеды к внешней стороне балкона, создав таким образом необычное место для их хранения. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «Москва М125».

Речь идет о жителях района Коптево. На прикрепленных к посту снимках можно увидеть, что они установили специальное крепление под отливом балкона, благодаря которому два велосипеда висят на уровне второго этажа, не падая.

«Жители Коптево получают награду за самый оригинальный способ хранения велосипедов. И соседи не ругаются на загороженный проход, и в квартире место не занимают», — написал автор публикации. Одна из пользовательниц в комментариях, напротив, раскритиковала идею, отметив, что при таком хранении велосипеды никак не защищены от негативно влияющих на них дождя и снега.

