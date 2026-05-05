22:05, 5 мая 2026

Москвичи придумали необычный способ хранения велосипедов

Жильцы дома на севере Москвы прицепили велосипеды к балкону для хранения
Полина Кислицына (Редактор)

Жильцы дома на севере Москвы прицепили велосипеды к внешней стороне балкона, создав таким образом необычное место для их хранения. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «Москва М125».

Речь идет о жителях района Коптево. На прикрепленных к посту снимках можно увидеть, что они установили специальное крепление под отливом балкона, благодаря которому два велосипеда висят на уровне второго этажа, не падая.

«Жители Коптево получают награду за самый оригинальный способ хранения велосипедов. И соседи не ругаются на загороженный проход, и в квартире место не занимают», — написал автор публикации. Одна из пользовательниц в комментариях, напротив, раскритиковала идею, отметив, что при таком хранении велосипеды никак не защищены от негативно влияющих на них дождя и снега.

Ранее другой житель столицы придумал необычный способ занять парковочное место во дворе.

