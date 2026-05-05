Минимальный порог для покупки квартиры в Москве подсчитали

Риелтор Закоян: В Москве вторичную квартиру дешевле 5 млн руб. найти тяжело

Реальный минимальный порог для покупки квартиры в Москве на сегодняшний день составляет около 5,5-6 миллионов рублей и продолжает расти. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Григор Закоян.

В 2026 году, по подсчетам риелтора, найти готовую квартиру дешевле 5 миллионов рублей в Москве будет довольно тяжело. Еще в 2024-2025 годах минимальный ценник держался на уровне 4,5 миллиона рублей — по такой стоимости можно было найти малометражную, но полноценную квартиру в старом фонде, на окраине Москвы или в Зеленограде, вспоминает Закоян. Сейчас же львиная доля объявлений с ценами ниже 5 миллионов предлагает не квартиру, а долю, комнату, апартаменты с ограниченным статусом или другие объекты с юридическими и техническими ограничениями.

Нижняя планка поднялась вместе с общим ценовым фондом. На данный момент квадратный метр на вторичном рынке Москвы стоит в среднем 400 тысяч рублей, при этом в малогабаритном жилье он, как правило, дороже. Даже в бюджетном сегменте, где стоимость квадратного метра снижена до 300 тысяч рублей, 20-метровую квартиру сейчас можно купить примерно за 6 миллионов рублей.

Кроме того, цены поднялись за счет перераспределения спроса с рынка новостроек. После того, как была свернута массовая льготная ипотека, многие покупатели отвернулись от первичных объектов и перекочевали на рынок «вторички». Вдобавок в настоящий момент в отрасли не наблюдается массовых распродаж со скидками — продавцы предпочитают держать цену, зачастую параллельно сдавая квартиру в аренду. Самые дешевые форматы сегодня — это студии площадью 18–25 квадратных метров, квартиры в старом фонде, переделанные комнаты, апартаменты, объекты в Новой Москве, Зеленограде или у МКАД. Ценовой разрыв между самым дешевым объявлением и самой дешевой полноценной квартирой сегодня укладывается в 1-2 миллиона рублей.

