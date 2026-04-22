Россияне назвали желанный размер платежа за аренду

«Эволюция»: 70 % арендаторов хотели бы платить не больше 25 тыс. руб. в месяц

Большинство россиян, снимающих жилье, мечтают платить не больше 25 тысяч рублей в месяц. Какой суммой хотели бы ограничиться граждане при аренде квартиры, выяснила компания «Эволюция». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такой размер платежа посчитали желанным 70 процентов опрошенных. 9 процентов участников опроса хотели бы уложиться в 50 тысяч рублей в месяц. 70 тысяч рублей в месяц — потолок для 3 процентов арендаторов, еще 3 процента согласны на сумму до 120 тысяч рублей.

Другим фактором первостепенной важности является локация. Выбирая квартиру, 71 процент россиян обращает внимание на то, насколько от нее удобно добираться до работы или центра города. 56 процентов арендаторов ставят во главу угла доступность общественного транспорта. 38 процентов респондентов хотели бы снимать квартиру в спокойном жилом районе с приличными соседями, тогда как 15 процентов наймодателей предпочли бы современный жилой комплекс. Закрытый двор является важным критерием для 12 процентов информантов, еще 26 процентов россиян не хотели бы, чтобы окна квартиры выходили вплотную на соседние дома.

В вопросе развитости инфраструктуры района львиная доля респондентов обращают внимание на магазины и пункты выдачи заказов маркетплейсов — без этого арендовать квартиру не готовы 82 процента опрошенных. Наличие в непосредственной близости от квартиры мест для отдыха и прогулок считают необходимым условием 42 процента участников опроса, медучреждений — 39 процентов, паркинга — 36 процентов. Детские площадки и школы в шаговой доступности важны для 18 процентов, фитнес-центры и салоны красоты — для 15 процентов россиян.

Оценивая состояние квартиры, больше половины (53 процента) нанимателей в первую очередь проверяют исправность бытовой техники, электрики и сантехники. Наличие балкона и вид из окна крайне важен для 41 процента россиян, планировка и евроремонт имеют первоочередное значение для 70 процентов респондентов. 32 процента опрошенных обращают внимание на качество мебели, при этом 47 процентов участников исследования готовы рассмотреть и «бабушкин» ремонт, если снимать квартиру придется не больше чем на неделю.

